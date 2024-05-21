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Общество

Улице Яблоневую в Нижнем Новгороде перекроют до 9 июня

31 мая 2024 14:56  [1] Общество
Улице Яблоневую в Нижнем Новгороде перекроют до 9 июня

Улице Яблоневую в Нижнем Новгороде перекроют до 9 июня

В Нижнем Новгороде на участке улицы Яблоневой в микрорайоне Усиловский будет временно ограничено движение транспорта. Об этом предупредили в городском дептрансе.

Согласно информации, будет перекрыт участок дороги у дома №4. Отмечается, что здесь запланированы ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.
Ограничения будут действовать с 7:00 1 июня до 20:00 9 июня.

Таким образом, будет перекрыт сквозной проезд от улицы Фруктовой до Высокова. Объехать зону проведения работ можно будет по прилегающим улицам.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что участок улицы Провиантской в Нижнем Новгороде перекрыли до июля.

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Теги:
движение Дороги Транспорт
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