Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 июня 2024 18:54  [239] Третий Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей открылся в Семенове
14 июня 2024 18:41  [210] Участок теплотрассы ремонтируют на улице Славянской
14 июня 2024 18:23  [212] Посевная кампания завершилась в Нижегородской области
14 июня 2024 18:14  [204] Подрядчик получил штраф в 2 млн рублей за сорванные сроки сдачи ФОКа в Ждановском
14 июня 2024 17:39  [215] Более 40 нижегородцев получили нагрудный знак "Почетный донор России" во Всемирный день донора
14 июня 2024 17:21  [226] Исполнителя ремонта подземного перехода у Дворца спорта ждет судебное разбирательство
14 июня 2024 17:16  [224] Нижегородцы собрали для детских домов ЛНР и ДНР гумпомощь на 4,5 млн рублей
14 июня 2024 17:04  [242] Нижегородские судебные приставы помогли инвалиду заселиться в квартиру
14 июня 2024 16:44  [219] Два случая бешенства у животных подтвердили в Нижегородской области 
14 июня 2024 16:33  [209] Десять дорог к зонам отдыха отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году
Общество

Ремонт тротуаров по проекту "Вам решать!" начался в Нижегородском районе

14 июня 2024 13:33  [228] Общество

Фото: администрация Нижегородского района

В Нижегородском районе стартовали ремонтные работы в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!". Как сообщает районная администрация, подрядчик начал обустраивать пешеходную зону от дома 2/1 по ул. Верхне-Печерская до дома 1/2 по ул. Бринского.

В настоящее время идут демонтажные и подготовительные работы, которые включают в себя раскопку траншеи для укладки бортовых камней по протяженности зоны благоустройства. Работы ведутся ежедневно. Асфальтобетонное покрытие будет уложено на площади порядка 400 кв. метров, общая протяженность бортового камня - 486 погонных метров.

В районной администрации отмечают, что для Нижегородского района данный объект является шестым из семи проектов, которые реализуются по проекту "Вам решать!".  В текущем году будет обустроена беговая дорожка вокруг хоккейной коробки на территории школы №7 по ул. Верхне-Печёрская, д. 4А.. Здесь появится резиновое покрытие.

Напомним, 4 объекта в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" уже завершены:

- установка детской площадки по ул. Родионова, ЖК "Маяк";
- ремонт асфальтобетонного покрытия проезда и тротуара в пер. Тихий (проезд от ул. М.Горького до ул. Володарского);
- устройство резинового покрытия на спортивной площадке в районе д. 144, д.146 по ул.М.Горького;
- устройство детской площадки по ул. Германа Лопатина, д. 9.

Ранее сообщалось, что Сормовский район стал первым в этом году, где уже завершили все работы по губернаторскому проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Вам решать! Нижегородский район
Поделиться:
Новости по теме
13 июня 2024 17:05  [315] Сормовский район завершил все работы по проекту "Вам решать!" 2024 года
28 мая 2024 13:05  [639] Деревья высадили на улицах Воровского и Костина
23 мая 2024 13:04  [622] Сквер на улице Ильинской начали ремонтировать по ФКГС
29 апреля 2024 15:43  [947] Детскую площадку по проекту "Вам решать!" установят к 1 мая в Московском районе
22 апреля 2024 13:53  [646] Новые лестницы установят в рамках благоустройства Лопатинского оврага
16 апреля 2024 17:22  [709] Работы по проекту "Вам решать!" начались в Нижегородском районе
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph