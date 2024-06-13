Ремонт тротуаров по проекту "Вам решать!" начался в Нижегородском районе Общество

Фото: администрация Нижегородского района

В Нижегородском районе стартовали ремонтные работы в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!". Как сообщает районная администрация, подрядчик начал обустраивать пешеходную зону от дома 2/1 по ул. Верхне-Печерская до дома 1/2 по ул. Бринского.

В настоящее время идут демонтажные и подготовительные работы, которые включают в себя раскопку траншеи для укладки бортовых камней по протяженности зоны благоустройства. Работы ведутся ежедневно. Асфальтобетонное покрытие будет уложено на площади порядка 400 кв. метров, общая протяженность бортового камня - 486 погонных метров.

В районной администрации отмечают, что для Нижегородского района данный объект является шестым из семи проектов, которые реализуются по проекту "Вам решать!". В текущем году будет обустроена беговая дорожка вокруг хоккейной коробки на территории школы №7 по ул. Верхне-Печёрская, д. 4А.. Здесь появится резиновое покрытие.

Напомним, 4 объекта в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" уже завершены:

- установка детской площадки по ул. Родионова, ЖК "Маяк";

- ремонт асфальтобетонного покрытия проезда и тротуара в пер. Тихий (проезд от ул. М.Горького до ул. Володарского);

- устройство резинового покрытия на спортивной площадке в районе д. 144, д.146 по ул.М.Горького;

- устройство детской площадки по ул. Германа Лопатина, д. 9.

Ранее сообщалось, что Сормовский район стал первым в этом году, где уже завершили все работы по губернаторскому проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!".