Почти наполовину завершены работы по укладке трамвайных путей в районе Большой Печерской Общество

Фото: Кира Мишина,photo.pravda-nn.ru

На пересечении улиц Белинского и Ошарской, а также на участке по улице Большой Печерской, и на Пискунова до Чернопрудного кольца продолжаются ремонтные работы. Об этом сообщает нижегородский "Центр развития транспортных систем".

Согласно информации, подрядчик продолжает устройство верхнего строения пути по улице Белинского. Параллельно ведутся работы по устройству верхнего покрытия из асфальтобетона по улицам Пискунова и Большой Печерской.

Готовность верхнего строения пути на текущий момент составляет 50%. В производстве работ здесь принимают участие 37 специалистов и 12 единиц техники.

Также стало известно, что в ближайшее время будет возобновлен трамвайный маршрут №5, на участке от Мызы до площади Лядова.

Ранее сообщалось, что площадь Сенную перекроют для замены трамвайных путей на полтора месяца.