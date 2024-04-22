Бесплатные прививки от бешенства животным можно сделать в праздники Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ветеринары Госветслужбы Нижнего Новгорода будут работать и в период майских праздников по специальному графику. Об этом сообщили в пресс-службе городского Госветуправления.



График разработан таким образом, чтобы владелец домашнего животного имел возможность привезти его на приём в любой праздничный день. Специалисты будут оказывать полный спектр ветеринарных услуг, в том числе бесплатную вакцинацию против бешенства. Это особо актуально, поскольку многие повезут питомцев за город и на природу.



С началом тёплого сезона в городе возросло количество присасываний клещей, и опасность заражения бешенством, равно как и другими опасными заболеваниями возрастает.



В Госветуправлении подчеркнули, что если животное стало чувствовать себя плохо – нужно звонить в скорую ветеринарную помощь по телефону: 433-20-37 либо обращаться в ближайшую государственную ветеринарную клинику.

Согласно информации, государственные ветеринарные клиники Автозаводского, Канавинского, Ленинского и Приокского районов будут работать без выходных целый день по обычному графику, Сормовского, Московского, Советского и Нижегородского районов - по сокращённому графику.

Напомним, что социальная программа по проведению бесплатных операций по стерилизации, вакцинации от бешенства и чипирования домашних животных продолжится в Нижнем Новгороде в 2024 году. Проект, который был реализован на грантовые средства в прошлом году, оказался востребованным, поэтому его решили продолжить при поддержке мэрии.