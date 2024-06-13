Спецпроект для автотуристов появился в Нижегородской области Общество

Спецпроект для автотуристов, которые путешествуют по трассе М-12 "Восток", запущен на туристическом портале "Знакомьтесь, Нижний".

В пресс-службе нижегородского правительства рассказали, что для туристов определены пять удобных маршрутов – до Выксы, Дивеева, Арзамаса, Большого Болдина и Нижнего Новгорода.

Новый проект включает в себя анимированную карту с указанием километража, съездов с трассы М-12, а также информацию о туристических возможностях знаковых мест Нижегородской области.

Ранее министерство туризма и промыслов Нижегородской области заключило соглашения с ООО "Автодор-Девелопмент", Сбербанком и ГК "Современные транспортные технологии" по развитию инфраструктуры автомобильных путешествий по региону. На нижегородских трассах будут созданы многофункциональные зоны (МФЗ) дорожного сервиса с автозаправочными станциями, объектами питания, станциями техобслуживания и другими объектами.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее представил президенту России Владимиру Путину предложения по развитию автотуризма.