Четвертый фигурант дела о массовом отравлении задержан в Москве Общество

В Москве задержали четвертого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении людей, сообщает РИА Новости.

Полицейские задержали повара компании-производителя фасоли ООО "Савон-К", гражданина Таджикистана.

Ему уже предъявлено обвинение по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Следствием установлено, что повар по указанию руководителя компании "Савон-К" Владимира Шина с нарушением требований безопасности при организации общественного питания готовил фасоль, затем фасовал ее в вакуумную упаковку для хранения и перевозки на склад ООО "Локалкитчен" с минимальными финансовыми затратами.

Всех фигурантов дела следствие будет просить заключить под стражу.

Накануне силовики задержали гендиректора компании "Локалкитчен", также известной как "Кухня на районе", Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.

Ранее сообщалось, что состояние пострадавших от ботулизма нижегородцев стабилизировалось.