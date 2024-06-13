Самодельный пистолет с боеприпасами нашли у жителя Навашина Общество

Полицейские изъяли у жителя города Навашино в Нижегородской области самодельный пистолет с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В дежурную часть поступила информация о том, что 36-летний житель города незаконно хранит огнестрельное оружие. При досмотре в рюкзаке у мужчины обнаружили 16 гильз, 141,5 грамм пороха и самодельный однозарядный пистолет.

Изъятое оружие направили на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального МВД. Специалисты установили, что оружие находится в рабочем состоянии.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение огнестрельного оружия"). Ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Напомним, несколько снарядов времен ВОВ обнаружили в Канавинском районе Нижнего Новгорода.