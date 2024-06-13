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Производителям беспилотников будут оказывать господдержку

24 июня 2024 07:34  [58] Экономика

Фото: с сайта unsplash.com

Президент РФ Владимир Путин накануне подписал закон, который предполагает выделение господдержки российским разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем и их комплектующих. Об этом сообщило РИА Новости.

Согласно информации, в России будет создан единый реестр организаций, которые занимаются разработкой и производством беспилотных авиационных систем и их комплектующих. Порядок формирования и ведения единого реестра будет утверждено правительством РФ, а формировать и вести его будет федеральный Минпромторг.

Компании, попавшие в реестр, смогут претендовать на различные меры господдержки.

Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года, изменения начнут действовать через 180 дней после официального опубликования.

Напомним, что Министерство обороны занялось производством беспилотных летательных аппаратов для нужд СВО.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде будет создан Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. Кроме того, "Горький Тех" и "Группа Промавто" будут совместно развивать беспилотную авиацию в Нижегородской области.

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Теги:
беспилотники Производство
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