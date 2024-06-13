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Общество

Штрафов на 51 млн рублей "за встречку" выписано в Нижегородской области с начала года

25 июня 2024 10:12  [139] Общество

Более 10 тысяч штрафов получили нижегородские водители за выезд на встречку с начала 2024 года.

Как сообщили pravda-nn.ru в региональной Госавтоинспекции, в общей сложности сумма штрафов составила более 51 млн рублей.

За повторный выезд на встречку было выписано 412 штрафов, водительских прав за подобное нарушение лишились 38 человек. За движение по полосам общественного транспорта нижегородские водители получили 128 штрафов на сумму 192 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что система "Паутина" за неделю выявила более 120 тысяч нарушений ПДД в Нижнем Новгороде.

Кроме того сообщалось, что в Нижнем Новгороде нарушения ПДД начали фиксировать с использованием ИИ.

Также сообщалось, что более 150 уголовных дел по фактам ДТП с тяжкими последствиями направлено в суд.

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Теги:
ПДД Штраф
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