Система "Паутина" за неделю выявила более 120 тысяч нарушений ПДД в Нижнем Новгороде Общество

Фото: tg-канал ГИБДД52

С 10 по 16 июня в Нижегородской области вынесено более 120 тысяч постановлений о правонарушениях при помощи системы видеонаблюдения "Паутина". Об этом сообщается в Telegram-канале ГИБДД52.

На первом месте по числу нарушений ПДД идет превышение скорости на 20-40 км/ч — 106 563 факта. Далее следуют превышение скорости на 40-60 км/ч — 3 678 фактов, нарушение водителем правил применения ремней безопасности — 2 728 фактов.

Кроме того, почти 1520 нарушений связано с правилом остановки автомобиля, а почти 1200 нарушений касаются выезда под знак "Движение грузовых автомобилей запрещено".

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде нарушения ПДД начали фиксировать с использованием ИИ.

Также сообщалось, что более 150 уголовных дел по фактам ДТП с тяжкими последствиями направлено в суд.