Система "Паутина" за неделю выявила более 120 тысяч нарушений ПДД в Нижнем Новгороде

Фото:
С 10 по 16 июня в Нижегородской области вынесено более 120 тысяч постановлений о правонарушениях при помощи системы видеонаблюдения "Паутина". Об этом сообщается в Telegram-канале ГИБДД52.
На первом месте по числу нарушений ПДД идет превышение скорости на 20-40 км/ч — 106 563 факта. Далее следуют превышение скорости на 40-60 км/ч — 3 678 фактов, нарушение водителем правил применения ремней безопасности — 2 728 фактов.
Кроме того, почти 1520 нарушений связано с правилом остановки автомобиля, а почти 1200 нарушений касаются выезда под знак "Движение грузовых автомобилей запрещено".
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде нарушения ПДД начали фиксировать с использованием ИИ.
Также сообщалось, что более 150 уголовных дел по фактам ДТП с тяжкими последствиями направлено в суд.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+