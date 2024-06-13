Канавинский район отправил гуманитарный груз в зону СВО

Фото:
Гуманитарный груз для участников СВО собрали в администрации Канавинского района Нижнего Новгорода.
Как сообщает пресс-служба районной администрации, в зону боевых действий отправлено пять дизельных генераторов с электрозапуском.
"Мы отправили для наших бойцов дизельные генераторы с элетрозапуском. Данное устройство важно в зоне боевых действий: оно обеспечивает энергией военные объекты и поддерживает работу важных систем, используется для приготовления пищи и освещения палаток. Мы гордимся каждым бойцом! Они воплощение настоящего мужества и героизма!", – сказал и.о. главы администрации Канавинского района Александр Вовненко.
В администрации района отмечают, что в отправке помощи бойцам СВО может принять участие любой желающий. Необходимые для военных предметы принимают в пункт сбора гуманитарных грузов, который располагается на базе соседского центра "#вМесте" по улице Должанской, дом 1
Ранее сообщалось, что нижегородцы собрали для детских домов ЛНР и ДНР гумпомощь на 4,5 млн рублей.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+