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Общество

Канавинский район отправил гуманитарный груз в зону СВО

21 июня 2024 14:14  [47] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Гуманитарный груз для участников СВО собрали в администрации Канавинского района Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, в зону боевых действий отправлено пять дизельных генераторов с электрозапуском.

"Мы отправили для наших бойцов дизельные генераторы с элетрозапуском. Данное устройство важно в зоне боевых действий: оно обеспечивает энергией военные объекты и поддерживает работу важных систем, используется для приготовления пищи и освещения палаток. Мы гордимся каждым бойцом! Они воплощение настоящего мужества и героизма!", – сказал и.о. главы администрации Канавинского района Александр Вовненко.

В администрации района отмечают, что в отправке помощи бойцам СВО может принять участие любой желающий. Необходимые для военных предметы принимают в пункт сбора гуманитарных грузов, который располагается на базе соседского центра "#вМесте" по улице Должанской, дом 1

Ранее сообщалось, что нижегородцы собрали для детских домов ЛНР и ДНР гумпомощь на 4,5 млн рублей.


 

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Теги:
гуманитарная помощь СВО
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