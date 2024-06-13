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Экономика

Нижегородцы стали чаще москвичей интересоваться новостройками в столице

25 июня 2024 13:22  [68] Экономика

Жители Нижегородской области стали чаще москвичей проявлять интерес к покупке квартиры в новостройке в Москве, сообщает РБК.

По данным сервиса "Авито Недвижимость", с января по май 2024 года 62% просмотров, опубликованных на сервисе объявлений о продаже строящегося жилья, пришлись на потенциальных покупателей из регионов, и лишь 38% на жителей Москвы.

Среди регионов-лидеров по интересу к новостройкам столицы - Нижегородская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Воронежская область, а также Татарстан и Башкортостан.

Отмечается, что москвичи сейчас больше интересуются вторичным жильем, чем квартирами в новых домах.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошёл в топ-3 городов России по росту цен на "вторичку".

 

 

 

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Теги:
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