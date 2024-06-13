Дмитрий Медведев: "Урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с России"

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с России, сообщает РИА Новости.
"Скажу прямо, урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с Российской Федерации. Что бы там наши партнёры по диалогу ни говорили, что санкции останутся, значит, кризис будет продолжаться", - сказал Дмитрий Медведев.
Он добавил, что нужно ускорить принятие внутреннего решения о создании реестра причиненного России ущерба.
Ранее сообщалось, что руководители трех нижегородских предприятий попали под санкции ЕС.
Напомним, Япония ввела санкции против Александра Курдюмова и АПЗ.
Ранее под санкции Канады попали ОАО "Конструкторское бюро судостроения "Вымпел", авиастроительный завод "Сокол", Центр судебно-медицинской экспертизы ГУ МВД по Нижегородской области, завод 70-летия Победы и ядерный центр в Сарове, арзамасский завод "Темп-Авиа".
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