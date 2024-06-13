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Политика

Дмитрий Медведев: "Урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с России"

27 июня 2024 18:32  [70] Политика

Фото: страница Дмитрия Медведева Вконтакте

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с России, сообщает РИА Новости.

"Скажу прямо, урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с Российской Федерации. Что бы там наши партнёры по диалогу ни говорили, что санкции останутся, значит, кризис будет продолжаться", - сказал Дмитрий Медведев.

Он добавил, что нужно ускорить принятие внутреннего решения о создании реестра причиненного России ущерба.

Ранее сообщалось, что руководители трех нижегородских предприятий попали под санкции ЕС.

Напомним, Япония ввела санкции против Александра Курдюмова и АПЗ.

Ранее под санкции Канады попали ОАО "Конструкторское бюро судостроения "Вымпел", авиастроительный завод "Сокол", Центр судебно-медицинской экспертизы ГУ МВД по Нижегородской области, завод 70-летия Победы и ядерный центр в Саровеарзамасский завод "Темп-Авиа".

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Теги:
Дмитрий Медведев Санкции
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