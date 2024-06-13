Благоустроенный по ФКГС сквер на улице Сергея Акимова открыли в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгород открыли сквер на улице Сергея Акимова в районе домов №3 и №4. Как сообщает пресс-служба администрации города, он стал первым благоустроенным в этом году пространством по проекту ФКГС национального проекта "Жилье и городская среда".
Ранее местные жители просили главу города Юрия Шалабаева оставить им "тихий уголок", сделать удобные дорожки и лавочки с урнами.
В итоге здесь обновили освещение, уложили более 38 кв. метров асфальта и более 700 кв. метров брусчатки. Кроме того, было высажено более 3 тысяч кв. метров газона и свыше более 200 кустов "живой" изгороди, а также много новой зелени – клёны, спирею, кизильник. Местные жители остались довольны обновленной локацией.
По информации администрации Канавинского района, в этом году по проекту "Формирование комфортной городской среды" в районе преобразятся еще три общественных территории: Мещерский бульвар, территория на Московском шоссе у школы №109 и территория в границах улиц Марата и Советской у метромоста. Работы на этих пространствах идут по графику.
Ранее сообщалось, что более 150 детских площадок восстановили в Нижнем Новгороде в рамках благоустройства.
В Нижнем Новгороде на благоустройство в 2025 году претендуют около 40 пространств.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+