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Благоустроенный по ФКГС сквер на улице Сергея Акимова открыли в Нижнем Новгороде

28 июня 2024 10:11  [50]

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгород открыли сквер на улице Сергея Акимова в районе домов №3 и №4. Как сообщает пресс-служба администрации города, он стал первым благоустроенным в этом году пространством по проекту ФКГС национального проекта "Жилье и городская среда".

Ранее местные жители просили главу города Юрия Шалабаева оставить им "тихий уголок", сделать удобные дорожки и лавочки с урнами.

В итоге здесь обновили освещение, уложили более 38 кв. метров асфальта и более 700 кв. метров брусчатки. Кроме того, было высажено более 3 тысяч кв. метров газона и свыше более 200 кустов "живой" изгороди, а также много новой зелени – клёны, спирею, кизильник. Местные жители остались довольны обновленной локацией.

По информации администрации Канавинского района, в этом году по проекту "Формирование комфортной городской среды" в районе преобразятся еще три общественных территории: Мещерский бульвар, территория на Московском шоссе у школы №109 и территория в границах улиц Марата и Советской у метромоста. Работы на этих пространствах идут по графику.

Ранее сообщалось, что более 150 детских площадок восстановили в Нижнем Новгороде в рамках благоустройства.

В Нижнем Новгороде на благоустройство в 2025 году претендуют около 40 пространств.

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Теги:
Благоустройство Канавинский район ФГКС
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