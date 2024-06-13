ФК "Пари НН" отправился на предсезонный сбор в Сербию Спорт

Фото: Telegram-канал ДавидМГ

Игроки ФК "Пари НН" отправились на предсезонные сборы. Об этом в своем Telegram-канале написал гендиректор нижегородской футбольной команды Давид Мелик-Гусейнов.

"Парней отправили на сборы. В этом году летние сборы пройдут в Сербии. На нашей футбольной базе будет в эти дни проходить реновация тренировочных полей. Это тоже очень важно, с учетом того, что последний раз поля приводили в порядок в 2018 году, аккурат перед Чемпионатом Мира",- написал Давид Мелик-Гусейнов.

Подготовку к новому сезону футболисты "Пари НН" будут проводить в течение двух недель в горном регионе Златибор.

На сборах у нижегородцев запланировано пять контрольных матчей. Так, 30 июня состоится встреча с клубом"Слобода"( Ужице Сербия), 4 июля пройдет игра с "Арсеналом" из черногорского города Тиват Черногория. 7 июля нижегородцев ждет матч с одноименной командой из сербского города Нови-Пазар, 10 июля "Пари НН" проведет встречу с футболистами "Младост ГАТ" из сербского Нови-Сад. Наконец, 11 июля футболисты "Пари НН" выйдут на поле против игроков "Железничар"из Сараево (Босния и Герцеговина).

Завершатся сборы 13 июля.

Ранее сообщалось, что ФК "Пари НН" подписал контракт с рекордсменом РПЛ .