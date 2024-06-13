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ФК "Пари НН" подписал контракт с рекордсменом РПЛ

23 июня 2024 17:55  [75] Спорт

Фото: сайт ФК "Пари НН"

ФК "Пари НН" подписал трехлетний контракт с вратарем Никитой Медведевым. Как сообщается на сайте футбольного клуба, голкипер будет выходить на поле под 30 номером.

Воспитаннику ижевского футбола 29 лет. В минувшем сезоне Никита Медведев выступал за "Ростов".

Кроме того, в российской премьер-лиге голкипер играл за московский "Локомотив" и казанский "Рубин". В составе "Локомотива" стал чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России.

Помимо этого, Никита Медведев является рекордсменом в "сухой серии" чемпионата России: он провел 1034 минуты без пропущенных мячей.

"Пожелаем Никите игр "на ноль" и побед в составе "Пари НН", - говорится на сайте нижегородской команды.

Напомним, нижегородский футбольный клуб "Пари НН" по итогам стыковых матчей с тульским "Арсеналом" сохранил место в российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что расположение команды покинули голкипер Артур Нигматуллин и защитник Дмитрий Стоцкий. 

Также сообщалось, что полузащитник Никита Ермаков подписал контракт с ФК "Пари НН".

 

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Теги:
ФК Пари НН Футбол
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