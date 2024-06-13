Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 июля 2024 15:58  [78] Платное питание стало доступно на рейсах авиакомпании "Победа"
01 июля 2024 15:27  [114] Улицу Белинского в Нижнем Новгороде не будут полностью перекрывать для ремонта путей
01 июля 2024 15:05  [102] Lada Vesta стала самым угоняемым авто в России
01 июля 2024 14:26  [123] Ремонт дорог по проекту "Вам решать!" завершили в поселках Дзержинска
01 июля 2024 14:11  [153] "Метеор" отправится в первый рейс из Нижнего Новгорода в Ярославль 5 июля
01 июля 2024 13:57  [144] МЧС предупредило об аномальной жаре до +36° 3-4 июля
01 июля 2024 13:35  [150] Житель Бора заплатит штраф за нецензурную брань в домовом чате
01 июля 2024 13:21  [158] Проспект Гагарина в Нижнем Новгороде освободят от проводов
01 июля 2024 13:04  [159] Глеб Никитин: "День ветеранов боевых действий - символ уважения к людям, защищавшим Россию"
01 июля 2024 12:52  [166] Улицу Щербакова в Сормове перекроют из-за ремонта теплотрассы до августа
Общество

Платное питание стало доступно на рейсах авиакомпании "Победа"

01 июля 2024 15:58  [78] Общество

Лоукостер "Победа" запустил платное питание на своих рейсах. Как сообщает ТАСС,  в бортовом меню представлены сэндвичи, салаты, мясное и сырное ассорти, десерты. Из напитков можно заказать лимонады, соки, квас, а также пакетированный черный и зеленый чай, черный молотый кофе. Для маленьких пассажиров предусмотрены детские сеты по возрасту.

Ранее услуга по кормлению пассажиров в самолете не предоставлялась. Как поясняли в компании, отсутствие питания для пассажиров оправдывают низкие цены на авиаперелет.

Услуга платного питания - "Еда в полете" - доступна через сайт или приложение компании на рейсах лоукостера из Шереметьево и из Пулково по более 70 направлениям.

О планах начать предлагать платное питание на борту лоукостера ранее сообщал гендиректор "Победы" Дмитрий Тыщук. Также ранее компания запустила услугу "Еда на гейт", которая подразумевает приобретение питание перед посадкой. Согласно сообщению, этот сервис продолжит работу.

Кроме того, гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский ранее сообщал, что до конца года "Победа"  запустит платную систему развлечений на борту.

Напомним, ранее авиакомпания "Аэрофлот" ввела новую услугу перевозки животных на соседнем кресле в салоне самолета. 

Также сообщалось, что "Аэрофлот" ввел услугу по выкупу мест для сна.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиакомпания Сервис
Поделиться:
Новости по теме
28 июня 2024 16:15  [517] "Аэрофлот" ввел услугу по выкупу мест для сна
26 июня 2024 11:23  [390] Налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки будут продлены
14 июня 2024 12:47  [567] Почти на 7% вырос по итогам мая пассажиропоток российских авиакомпаний
18 апреля 2024 10:03  [629] Пассажиропоток на рейсах "Аэрофлота" Москва - Нижний Новгород вырос на 51%
15 апреля 2024 10:13  [831] Услугу перевозки животных на соседнем кресле ввели в Аэрофлоте
19 января 2024 11:42  [700] "Аэрофлот" вновь стал самой пунктуальной авиакомпанией в нижегородском аэропорту
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph