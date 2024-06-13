Платное питание стало доступно на рейсах авиакомпании "Победа" Общество

Лоукостер "Победа" запустил платное питание на своих рейсах. Как сообщает ТАСС, в бортовом меню представлены сэндвичи, салаты, мясное и сырное ассорти, десерты. Из напитков можно заказать лимонады, соки, квас, а также пакетированный черный и зеленый чай, черный молотый кофе. Для маленьких пассажиров предусмотрены детские сеты по возрасту.

Ранее услуга по кормлению пассажиров в самолете не предоставлялась. Как поясняли в компании, отсутствие питания для пассажиров оправдывают низкие цены на авиаперелет.

Услуга платного питания - "Еда в полете" - доступна через сайт или приложение компании на рейсах лоукостера из Шереметьево и из Пулково по более 70 направлениям.

О планах начать предлагать платное питание на борту лоукостера ранее сообщал гендиректор "Победы" Дмитрий Тыщук. Также ранее компания запустила услугу "Еда на гейт", которая подразумевает приобретение питание перед посадкой. Согласно сообщению, этот сервис продолжит работу.

Кроме того, гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский ранее сообщал, что до конца года "Победа" запустит платную систему развлечений на борту.

Напомним, ранее авиакомпания "Аэрофлот" ввела новую услугу перевозки животных на соседнем кресле в салоне самолета.

Также сообщалось, что "Аэрофлот" ввел услугу по выкупу мест для сна.