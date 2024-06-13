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Общество

Хоккейная коробка появится в Новинском сельсовете благодаря нацпроекту

02 июля 2024 14:47  [96] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Хоккейная коробка будет установлена на площадке в ЖК "Окский берег" по улице Суворова Новинского сельсовета в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Как сообщает администрация Приокского района, в настоящее время подрядчик уже готовит территорию под будущее строительство. На участке укладывают подготовительный слой из щебня и песка, а также идет устройство более 1 тысячи погонных метров бортового камня. Кроме того, идет прокладка сетей уличного освещения.

По словам руководителя территориального отдела Новинский сельсовет Яны Колясниковой, уже сейчас можно увидеть, как будут проходить дорожки и где появятся игровые зоны.

Согласно проекту, тротуары на площадке будут из брусчатки, велодорожка площадью около 220 кв. метров будет заасфальтирована. Площадка для выгула и дрессировки собак будет с песчаным покрытием, а детские и другие спортивные площадки - с резиновым покрытием. На участках для игры в баскетбол будет выполнена разметка.

Помимо этого, на территории ЖК "Окский берег" будут установлены  малые архитектурные формы, посажены деревья, кустарники и уложен газон. Благоустройство будет завершено к концу лета.

Ранее сообщалось,  в Нижнем Новгороде открыли благоустроенный по ФКГС сквер на улице Сергея Акимова.

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Теги:
Благоустройство Нацпроект ФГКС
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