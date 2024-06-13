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Спорт

Более 130 видов спорта развивается в Нижегородской области

02 июля 2024 16:50  [45] Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области развивается более 130 видов спорта. Как сообщает пресс-служба правительства региона, такие данные министр спорта региона Дмитрий Кабайло привел во время прямого эфира в Центр управления регионом Нижегородской области.

По его словам, в регионе 128 аккредитованных спортивных федераций.  Кроме того, есть виды спорта, которые начали развиваться не так давно. Это фиджитал-спорт, гонки дронов, серфинг. Министерство спорта прилагает все усилия для их развития и популяризации. В качестве примера министр привел скейтбординг.

"Недавно мы принимали в Нижнем Новгороде международный фестиваль BRIСS SCATE CUP, в котором приняли участие представители 23 стран БРИКС и дружественных государств. Особенно здорово, что наши спортсмены в этом турнире выступили на высоком уровне – среди 10 финалистов был и нижегородец Яков Кан. Специально для турнира на Нижневолжской набережной возвели скейт-парк, который мы планируем теперь перенести в "Горадром". Также завершаются работы по строительству скейт-парка в Новинках", – рассказал Дмитрий Кабайло

Министр отметил, что спорт должен быть доступен каждому. Именно поэтому в Нижегородской области создаются все условия для занятий физической культурой, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Особый упор сделан на доступности ФОКов.

Посмотреть эфир можно в группе Центра управления регионом во "ВКонтакте"

Напомним, Центр управления регионом был создан в Нижегородской области по поручению президента РФ Владимира Путина и действует с апреля 2020 года совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог".

Ранее сообщалось, что Дмитрий Кабайло предложил нижегородцам вместе составить план развития стадиона.

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Теги:
Дмитрий Кабайло Спорт ФОК
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