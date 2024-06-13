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Спорт

Всероссийские спортивные игры пройдут в сентябре в Нижегородской области

04 июля 2024 18:38  [108] Спорт

Фото: tg-канал Глеба Никитина

Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского и форум "Вера и спорт" пройдут в сентябре в Нижегородской области.

Как сообщается в Telegram-канале главы региона, Глеб Никитин и министр спорта России Михаил Дегтярев обсудили подготовку к предстоящему событию.

Планируется, что игры будут включать в себя соревнования по баскетболу, самбо, настольному теннису, футболу, шахматам, фиджитал-хоккею и шахматам онлайн, а также выполнение нормативов ГТО.

Помимо этого, во время обсуждения затронули вопрос обеспеченности нижегородцев спортивными объектами. В Нижегородской области завершается строительство центра по адаптивным видам спорта в Дзержинске. Началось строительство центра бокса в Городце. Строится ледовый дворец, который станет домашней ареной для ХК "Торпедо".

Кроме того, на встрече заключены концессионные соглашения по строительству мини-футбольного спортивного центра "Торпедо", центра по развитию детско-юношеского хоккея, спортивного центра с залами для баскетбола и единоборств. Также по договору в Нижнем Новгороде будет построено два ФОКа..

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области развивается более 130 видов спорта.

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Теги:
Соревнования Спорт
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