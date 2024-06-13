ФОК на проспекте Кораблестроителей начнут строить в III квартале 2024 года

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Строительство ФОКа на проспекте Кораблестроителей в Нижнем Новгороде планируется начать в третьем квартале 2024 года.
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, министр спорта региона Дмитрий Кабайло, вместе с и.о председателя Гордумы Нижнего Новгорода Евгением Костиным и главой Сормовского района Светланой Горбуновой, а также представителями владельца участка и подрядчика проверили ход подготовительных работ на строительной площадке ФОКа
В настоящее время на стройплощадке полностью демонтированы аварийные строительные конструкции. Во время сноса обнаружилась необходимость провести дополнительный объем работ, которые планируется завершить в июле. Идет вывоз строительного мусора с площадки. Вместе с этим ведутся подготовительные работы по организации на месте строительства временных дорог.
По словам министра спорта Нижегородской области Дмитрия Кабайло, наблюдение за процессом на стройплощадке идет в режиме нон-стоп.
ФОК будет состоять из двух спортивных блоков. Первый блок будет включать в себя универсальный спортивный зал для игры в волейбол, баскетбол, гандбол, а также для занятий общей физической подготовкой. Во втором блоке будет расположен крытый каток с искусственным льдом для занятий хоккеем с шайбой и фигурным катанием. Завершить строительство объекта планируется в 2026 году.
Разрешение на строительство ФОКа на проспекте Кораблестроителей правительство Нижегородской области подписало с ООО "Первая Нижегородская инфраструктура спорта" в начале 2024 года. Объем инвестиций в создание объекта — 983,7 млн рублей.
Ранее сообщалось, что два ФОКа построят в Нижнем Новгороде за 2 млрд рублей.
Также сообщалось, что начало строительства ФОКа в Сормове запланировано на 2024 год. При этом недостроенный ФОК на проспекте Кораблестроителей будет снесен перед началом строительства нового здания.
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