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Общество

ФОК на проспекте Кораблестроителей начнут строить в III квартале 2024 года

30 июня 2024 10:39  [100] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство ФОКа на проспекте Кораблестроителей в Нижнем Новгороде планируется начать в третьем квартале 2024 года.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, министр спорта региона Дмитрий Кабайло, вместе с и.о председателя Гордумы Нижнего Новгорода Евгением Костиным и главой Сормовского района Светланой Горбуновой, а также представителями владельца участка и подрядчика проверили ход подготовительных работ на строительной площадке ФОКа

В настоящее время на стройплощадке полностью демонтированы аварийные строительные конструкции. Во время сноса обнаружилась необходимость провести дополнительный объем работ, которые планируется завершить в июле. Идет вывоз строительного мусора с площадки. Вместе с этим ведутся подготовительные работы по организации на месте строительства временных дорог.

По словам министра спорта Нижегородской области Дмитрия Кабайло, наблюдение за процессом на стройплощадке идет в режиме нон-стоп.

ФОК будет состоять из двух спортивных блоков. Первый блок будет включать в себя универсальный спортивный зал для игры в волейбол, баскетбол, гандбол, а также для занятий общей физической подготовкой. Во втором блоке будет расположен крытый каток с искусственным льдом для занятий хоккеем с шайбой и фигурным катанием. Завершить строительство объекта планируется в 2026 году.

Разрешение на строительство ФОКа на проспекте Кораблестроителей правительство Нижегородской области подписало с ООО "Первая Нижегородская инфраструктура спорта" в начале 2024 года. Объем инвестиций в создание объекта — 983,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что два ФОКа построят в Нижнем Новгороде за 2 млрд рублей.

Также сообщалось, что начало строительства ФОКа в Сормове запланировано на 2024 год. При этом недостроенный ФОК на проспекте Кораблестроителей будет снесен перед началом строительства нового здания.

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Теги:
Строительство ФОК
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