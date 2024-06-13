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Общество

Участок дороги по улице Студеной почти месяц будет закрыт для движения транспорта

05 июля 2024 16:33  [78] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта в районе домов №53 и №57 по улице Студеной.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях ограничения будут действовать в период с 08:00 8 июля до 23:59 10 августа.

Объезд зоны проведения работ возможен по прилегающим улицам.

Автомобилистам рекомендовано заранее ознакомиться со схемой движения, быть внимательными и придерживаться указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что с 6 июля будет ограничено движение транспорта на участке улицы Щербакова в Сормово.

Также сообщалось, что запущена в эксплуатацию дорога между ЖК "Анкудиновский парк" и проспектом Героев Донбасса.

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Теги:
движение Дороги Ремонтные работы
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