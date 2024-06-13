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Двухлетний ребенок скончался в больнице Богородска после падения с высоты

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Ещё один случай, связанный с падением ребёнка из окна произошел в Нижегородской области. Как сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону, трагедия произошла в Богородске. Из окна третьего этажа многоквартирного жилого дома выпал двухлетний ребенок. Он был доставлен в Богородскую ЦРБ, к сожалению врачи не смогли спасти его жизнь.

Это не первый случай падения детей с высоты за последнее время. В Советском районе Нижнего Новгорода в районе 3 июля из окна четвёртого этажа многоквартирного дома на улице Вячеслава Шишкова выпал двухлетний мальчик. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. 2 июля в Сормовском районе на проспекте Кораблестроителей полуторагодовалый ребенок погиб при падении с высоты пятого этажа.  Двумя неделями ранее также в Сормовском районе из окна восьмого этажа дома по улице Льва Толстого выпала пятилетняя девочка. 

В этой связи главный внештатный детский травматолог регионального Минздрава Николай Тутин призывает родителей не оставлять одних детей без присмотра. Рекомендуется убрать от окна все предметы мебели, по которым ребенок может взобраться на подоконник, и не просить детей помочь открыть окно. В доме, где есть малолетние дети, нужно установить на окна ограничители. Кроме того, помнить, что москитные сетки не защищают от падений. 

Медики отмечают, что от москитных сеток дети погибают чаще, чем от болезней. Поэтому просят родителей помнить эти простые правила.

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Теги:
Богородск Дети Падение с высоты
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