Около полумиллиона пассажиров обслужил за лето аэропорт Нижнего Новгорода Общество

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова с 1 июня по 31 августа обслужил около полумиллиона человек. Из них свыше 370 тысяч – это пассажиры внутрироссийских рейсов. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

Среди внутрироссийских рейсов наибольшей популярностью у нижегородцев пользовались Москва, Сочи, Санкт-Петербург. Из зарубежных направлений лидерство принадлежит турецкой Анталье.

Всего для пассажиров из Нижнего Новгорода и обратно были доступны 28 различных маршрутов: 9 зарубежных и 19 внутрироссийских. Кроме того, с наступлением весенне-летнего сезона открылись новые направления, а также возобновились ранее выполнявшиеся рейсы, а также по некоторым существующим направлениям была увеличена частота полетов.

Так, авиакомпания "ИрАэро" начала прямые регулярные перелеты из Нижнего Новгорода в Баку, Uzbekistan Airways – в Самарканд, Red Wings – в Тюмень, "ЮВТ АЭРО" - в Оренбург, а "Уральские авиалинии" в Анталью. Авиакомпания NordStar приступила к выполнению рейсов в Махачкалу и Норильск, Smartavia возобновила рейсы в Сочи, а Red Wings в Стамбул.

Аэропорт Нижнего Новгорода также является основным запасным аэродромом московского авиационного узла. При необходимости аэропорт принимает и обслуживает самолеты, которые следуют в столицу. За прошедшие три летних месяца нижегородский аэропорт в качестве запасного принял 32 самолета.

Ранее сообщалось, что штрафы за дебош на борту самолёта вырастут до 10 тысяч рублей.