Дорожный фонд Нижегородской области увеличится на 380 млн рублей Экономика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в региональный бюджет на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Поправки, в частности, предполагают выделение из областного бюджета 354,3 млн рублей на повышение зарплаты врачам, педагогам, соцработникам, работники учреждений культуры.

"Важный акцент в сентябрьских бюджетных правках – на транспортной сфере. В дорожный фонд региона направляем 378,8 млн рублей. С перечнем дорог, на которые направят на эти средства, поручил определиться в ближайшее время",- заявил Глеб Никитин.

Кроме того, из регионального бюджета планируется выделить 459,02 млн рублей на оснащение метрополитена интеллектуальными системами наружного наблюдения, 104,4 млн рублей дополнительно – на строительство школы в Арзамасе на 1500 мест, 69,2 млн рублей- Территориальному фонду ОМС на лечение бесплодия с применением ЭКО и дополнительно 34,5 млн рублей – на реконструкцию водозаборных сооружений в Чкаловске.

Также дополнительно 5,9 млн рублей планируется направить на единовременные выплаты спортсменам и их тренерам за призовые места в Чемпионате России, спортивных играх стран БРИКС, играх стран СНГ, играх Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

После принятия поправок депутатами Заксобрания доходы и расходы бюджета будут увеличены на 3,8 млрд рублей – до 329,4 млрд и 381,2 млрд рублей соответственно.

Напомним, Росавтодор направил дополнительно 62 млн рублей на ремонт Стригинского моста в Нижнем Новгороде.