Елена Мозгунова: "Проект "Вам решать!" стал примером гражданского участия" Общество

В Нижегородской области стартовал ежегодный Губернаторский проект инициативного бюджетирования "Вам решать!". С 11 сентября начался прием заявок, реализация которых запланирована на 2025 год. В следующем году на финансовую поддержку проектов-победителей выделено 1 млрд 200 млн рублей.

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Согласно официальным данным сайта https://vam.golosza.ru/ - 757 000 жителей Нижегородской области приняли участие в голосовании в 2024 г. в рамках реализации Губернаторского проекта "Вам решать!". Основные направления инициатив нижегородцев – это благоустройство общественных пространств и ремонт дорог, реконструкция дворовых территорий и детских площадок, организация досугового спорта и увековечивание памяти защищавших Родину.

Проект "Вам решать!" как пример инициативного бюджетирования позволяет прорабатывать конкретными делами вопросы местного (локального) значения с помощью самих граждан, которые хорошо осведомлены о проблемах двора или близлежащего сквера. То есть привлечение населения к решению насущных вопросов при их же участии и контроле – это, не что иное, как гражданское участие, осознанный подход и неравнодушие к жизни своей улицы, села, города и т.д.

Такой подход играет существенную роль не только в становлении зрелого и функционального гражданского общества, но и в выстраивании региональных социально-политических отношений, основанных на диалоге власти и социума. Непосредственное участие населения в определении направлений расходования бюджетных средств через публичный процесс делает его справедливым (выбор проекта-победителя осуществляется голосованием), прозрачным, и меняет восприятие общественностью деятельности, например, муниципалитета в сторону признания ее честной и открытой".