Сергей Судьин: "Следует отметить возрастающее доверие власти к гражданской инициативе" Общество

В Нижегородской области стартовал ежегодный Губернаторский проект инициативного бюджетирования "Вам решать!". С 11 сентября начался прием заявок, реализация которых запланирована на 2025 год. В следующем году на финансовую поддержку проектов-победителей выделено 1 млрд 200 млн рублей.

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Проект "Вам решать!" - блестящий пример того, как власть не пытается сочинять какие-то масштабные проекты, а спрашивает у граждан о том, какие проекты, имеют наибольшую актуальность. Как правило, в их число попадают объекты, которые власти очень трудно заметить в силу их внешней незначительности; при этом, от их исправности и стабильного функционирования зависит социальное благополучие десятков и сотен человек.

Говоря о плюсах этого проекта, в глобальном контексте следует отметить возрастающее доверие власти к гражданской инициативе: она становится одним из акторов формирования бюджетных расходов. Не могу не увидеть в этом развитие гражданского общества и активизацию его взаимодействия с властью как на муниципальном, так и на региональном уровне. Размышляя в практическом ключе, понимаешь, что для многих локаций появился едва ли не единственный реальный шанс исправить ситуацию, просто проявив неравнодушие к собственному благополучию.

Не могу не указать на риски. Проект "Вам решать!" по-новому высвечивает проблему цифрового неравенства - не всем доступны информационные технологии; в уязвимом положении оказываются пожилые, которые нередко ни сами проголосовать не могут, ни распространить информацию о представившейся возможности, ни общественность мобилизовать. Но эта проблема разрешима и у проекта есть большое будущее".