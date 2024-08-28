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Общество

Свыше 40 рейдов по пресечению нелегальной торговли провели в Приокском районе

16 сентября 2024 16:20  [142] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Приокском районе Нижнего Новгорода с начала текущего года провели 43 рейда по выявлению и пресечению несанкционированной торговли.

Как сообщает районная администрация, по итогам проверок было составлено более 170 протоколов, после чего все материалы были направлены в мировой суд для привлечения нарушителей к ответственности. 

Особое внимание уделили нелегальной торговле в микрорайоне "Щербинки-1" в районе домов №19, №20, а также на проспекте Гагарина у домов №115а и №222а.  По данным районной администрации, именно по этим адресам выявлено самое большое количество несанкционированных точек торговли.

Ранее сообщалось, что незаконные объекты торговли демонтировали на Федоровского и Касьянова.

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Теги:
Приокский район Торговля
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