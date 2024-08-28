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Общество

Очень сильная магнитная буря уровня G4 накрыла Землю утром 17 сентября

17 сентября 2024 09:08  [141] Общество

Фото: ИКИ РАН

Прогнозы учёных относительно грядущей очень сильной магнитной бури сбылись с небольшой отсрочкой: Сильнейшая магнитная буря обрушится на Землю в понедельник, 16 сентября. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Напомним, 14 сентября на Солнце произошёл мощный взрыв, направленный в сторону нашей планеты. Старт магнитной бури на Земле ожидался днём 16 сентября, но она началась с задержкой почти на сутки - рано утром 17 сентября.

Сейчас приборы ИКИ РАН фиксируют магнитную бурю уровня G4 из 5 возможных.

"После 10 часов нахождения в периферийных областях солнечного плазменного облака, планету всё же зацепило ядром выброса. Около 4:30 часов утра произошли наиболее сильные изменения. В настоящий момент событие пока продолжается, хотя длительным оно быть не должно", - говорится в информационном сообщении лаборатории.

Как прокомментировал телеканалу "360" доцент МФТИ Владимир Бабинцев, во время магнитных бурь метеозависимые люди могут ощущать недомогание - головную боль, слабость и головокружение, - поскольку магнитное поле оказывает влияние на кровь.

Врачи рекомендуют ограничить физическую нагрузку, избегать нарушений режима сна, чаще находиться на свежем воздухе, употреблять достаточное количество жидкости, овощей и фруктов.

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Теги:
Астрономия Здоровье Наука
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