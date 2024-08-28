Более 5000 незаконных рекламных сооружений выявлено в Нижнем Новгороде в 2024 году Общество

17 сентября в рамках очередного заседания постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре под председательством Михаила Иванова, депутаты обсудили тему развития наружной рекламы и размещения социально значимой информации на территории Нижнего Новгорода.

Во время заседания директор МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" Александр Саляев рассказал о текущей деятельности учреждения.

По состоянию на начало осени, общий объем поступлений в бюджет от участников рынка наружной рекламы составил порядка 228,5 млн руб, в том числе, средства госпошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, единовременной платы за право заключения договора и ежемесячных платежей.

Как рассказал докладчик, на муниципальных частных и областных земельных участках приволжской столицы размещены 2147 законных рекламных конструкций.

Рекламной службой города ведется постоянная работа по выявлению и демонтажу несанкционированных объектов. За текущий год из 5460 обнаруженных сооружений 3151 уже демонтировано.

Кстати, следить за порядком во вверенном МКУ хозяйстве помогает автоматизированная система контроля на базе аналитической платформы "Лобачевский", фиксирующая несоответствия при смене изображений на рекламных конструкциях.

Обсуждая текущие показатели работы учреждения члены комиссии особо отметили положительную динамику в снижении задолженности по оплате в рамках действующих договоров. В настоящее время ее размер составляет порядка 31 млн руб. В реестре значатся 10 должников.

"За текущий год в городе реализовано 126 проектов социальной рекламы. Это и Год семьи, и служба по контракту, и материалы по тематике предупреждения ДТП, мошеннических действий, и анонсы значимых городских и областных мероприятий. В ряде случаев практическая польза от размещения информации очевидна. К примеру, руководством ГКУ "Госюрбюро" на 20% отмечен рост числа заявителей. Больше людей стало обращаться в областной Центр социального развития, который рассказывал о себе в рамках кампании по формированию толерантного отношения к лицам с расстройствами аутистического спектра. Так что соцреклама в нашем городе реально работает", - отметил Михаил Иванов.