Капремонт больницы в селе Елизарово Сосновского округа провели по нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Капитальный ремонт завершился в участковой больнице села Елизарово Сосновского муниципального округа. Как сообщает пресс-служба правительства, ремонт выполнен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение".

В медучреждении обновили кровлю, благоустроили входную группу, оборудовали пандус. В здании заменили системы отопления, водоснабжения и водоотведения, установив автоматическую пожарную сигнализацию.

Кроме того, внутри больницы выполнили перепланировку помещений. Для комфорта пациентов стационар на 15 коек перенесли со второго этажа на первый. Оборудовали специальную комнату для осмотра маломобильных больных. Также в больнице появился приемный покой, в ванной комнате установили новую сантехнику. Дровяную печь заменили современными электрическими обогревателями.

Помимо этого, в стационаре больницы провели косметический ремонт кабинета фельдшера, двух процедурных кабинетов, перевязочной, смотровой, стоматологического кабинета, прививочного кабинета, а также кабинета приема детей и двух палат дневного стационара. Для медперсонала обустроили централизованный гардероб.

На проведение всех работ по нацпроекту "Здравоохранение" было направлено свыше 25 млн рублей. Это средства как федерального, так и областного бюджетов.

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

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