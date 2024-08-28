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Общество

Всероссийский съезд туристско-информационных центров открылся в Нижнем Новгороде

20 сентября 2024 18:52  [91] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Всероссийский съезд туристско-информационных центров открылся в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба администрации города, в работе съезда участвуют представители 48 регионов России, а также туристического сектора из городов-побратимов Нижнего Новгорода: Хэфэй (Китайская Народная Республика), Минск и Гомель (Республика Беларусь), Сухум (Республика Абхазия).

С участниками съезда встретился мэр Юрий Шалабаев. По его словам туристический поток в Нижний Новгород растет ежегодно. 

"В прошлом году он увеличился до 1,7 млн туристов, в этом, уверен, их будет ещё больше.Мы вкладываемся в туристическую инфраструктуру – это и благоустройство, и строительство различных объектов, и создание новых мест притяжения. Конечно, Нижний Новгород заслужил, что такое важное отраслевое мероприятие, как Всероссийский съезд туристско-информационных центров, проводится у нас. Мы готовы делиться лучшими практиками привлечения туристов с коллегами из других городов и расскажем о Нижнем Новгороде участникам съезда из городов-побратимов Беларуси, Абхазии, Китая. Пусть туристов будет больше, а мы поделимся всем лучшим, что у нас есть", - сказал Юрий Шалабаев.

Президент Национальной ассоциации туристских информационных организаций Михаил Ушаков отметил ценность нижегородского опыта для всей туристической сферы страны.

"Нижний Новгород сегодня является одним из лидеров туристического рынка России. Вспыхнув, как большая звезда, он смог закрепить свой успех. Поэтому, конечно, всем коллегам очень интересно, как удалось этого добиться. Статусы "Столицы молодежного туризма" и "Столицы закатов" укрепились в сознании людей, которые любят путешествия. Нам хочется понять, каким образом этого достигли. Мы очень благодарны региональному правительству и мэрии за то, что нам позволили здесь собраться", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что новый туристско-информационный центр начал свою работу в Нижнем Новгороде.

 

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Теги:
Туризм
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