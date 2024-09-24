Нижегородских предпринимателей приглашают на форум электронной коммерции и ритейла Бизнес

Нижегородских предпринимателей приглашают на форум электронной коммерции и ритейла Фото: с сайта ecomretailweek.ru

Нижегородских предпринимателей приглашают на международный форум электронной коммерции и ритейла "Ecom retail week". Как сообщают организаторы, в форуме, который пройдет в Москве 8 и 9 октября, примут участие более 200 спикеров и свыше 5 тысяч экспертов российского и зарубежного рынков e-сommerce.

Основным мероприятием деловой программы первого дня станет пленарное заседание "Российский рынок e-сommerce: перспективы, барьеры, развитие". Во второй день мероприятия пройдет стратегическая сессия "Регулирование: казнить нельзя помиловать". В сессии примут участие представители Государственной Думы и Минпромторга России, а также главы ведущих маркетплейсов, розничных компаний и отраслевых ассоциаций.

На тематических треках затронут вопросы по ключевым аспектам современного рынка электронной торговли и ритейла. Главной темой станет изучение проблемы поиска и внедрения в электронную торговлю новых технических решений. Также в рамках деловой программы впервые состоятся экспертные сессии.

Кроме того, в рамках форума состоится награждение победителей международной отраслевой премии Ecom Awards 2024.

Участие в форуме "Ecom retail week" бесплатное, по предварительной регистрации на сайте ecomretailweek.ru.

Организаторами форума выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.

Ранее сообщалось, что число интернет-магазинов в России за три года выросло в семь раз.