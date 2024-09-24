Застройщик из Воронежа получил разрешение на строительство ЖК в Выксе Экономика

Фото: bm36.ru

Воронежский девелопер BM GROUP получил разрешение на реализацию проекта в Выксе Нижегородской области, сообщили в пресс-службе компании.

Проект в Выксе станет шестым в портфеле застройщика и первым за пределами Воронежской области.

Девелопер планирует построить восьмиэтажный жилой комплекс комфорт-класса и ввести его в эксплуатацию в 2027 году.

Жилой комплекс их четырех домов будет построен на земельном участке площадью 2,7 га в районе квартала инженера Шухова. Высотные дома будут рассчитаны примерно на 500 квартир. Также в будущем ЖК запланирована парковка, рассчитанная на 354 машиноместа. За основу проекта в Выксе BM Group планирует взять ЖК "Ботаника парк", который компания построила в Павловске в Воронежской области.

Застройщик направит на возведение жилого комплекса 2 млрд рублей.

Напомним, питерский девелопер GloraX приобрел 60 га для реализации проекта КРТ у Новинок.