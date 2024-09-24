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Общество

Госдума введёт штрафы за выгул животных в неположенных местах

26 сентября 2024 09:57  [110] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении административного наказания за нарушение правил содержания домашних животных. Так, за выгул собак в неположенном месте россиянам может грозить штраф до 1,5 тысячи рублей, сообщает телеканал "360".

Закон об ответственном обращении с животными в России действует с 2018 года. В соответствии с ним, прогулки должны быть безопасными для людей, других животных и имущества. При этом запрещается неконтролируемое перемещение животных во дворах, на детских площадках и в других общественных местах, установленных местными властями. Кроме того, владельцы обязаны убирать за своими питомцами и надевать намордники на опасных собак.

Но при этом в КоАП отсутствовали штрафы за нарушение этого закона. С инициативой восполнить этот пробел выступила Мособлдума: депутаты предложили ввести в КоАП новую статью 8.50.

Так, за первое нарушение предлагается выносить предупреждение или накладывать штраф до 1,5 тысячи рублей для физлиц и 3-5 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей. За повторное нарушение штраф составит 1,5-3 тысячи и 5-10 тысячи рублей, соответственно.

Ранее Госдума приняла закон о запрете самовыгула собак и кошек. Также Госдума приняла закон о штрафах за жестокое обращение с животными.

Напомним, с 2021 года выгул животных запретили на Нижневолжской набережной Нижнего Новгорода. 

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Теги:
Животные Законопроекты Штраф
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