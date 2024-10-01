Тепло в Нижнем Новгороде подается в 581 социальное учреждение Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде к теплу подключено 581 учреждение социальной сферы, Как сообщает городской департамент жилья и инженерной инфраструктуры, в это число входят 294 детских сада, 147 школ, 72 учреждения здравоохранения, 19 учреждений дополнительного образования и др.

Помимо этого, отопление дали в более 7 тысяч многоквартирных дома. В департаменте отметили, что слесари должны прийти в каждый подъезд, чтобы проверить, нет ли завоздушивания системы. Если слесарь до сих пор не дошел до вашего подъезда, то в этом случае необходимо обратиться в домоуправляющую компанию или ТСЖ.

Напомним, что горячие линии по вопросам теплоснабжения работают в каждой из районных администраций города, в домоуправляющих, ресурсоснабжающих компаниях и на платформе "Лобачевский".

Напомним, теплосетевой комплекс и источники "Теплоэнерго" переведены на зимний гидравлический режим.

Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил подготовку к отопительному сезону.