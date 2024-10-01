Тепло в Нижнем Новгороде подается в 581 социальное учреждение

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В Нижнем Новгороде к теплу подключено 581 учреждение социальной сферы, Как сообщает городской департамент жилья и инженерной инфраструктуры, в это число входят 294 детских сада, 147 школ, 72 учреждения здравоохранения, 19 учреждений дополнительного образования и др.
Помимо этого, отопление дали в более 7 тысяч многоквартирных дома. В департаменте отметили, что слесари должны прийти в каждый подъезд, чтобы проверить, нет ли завоздушивания системы. Если слесарь до сих пор не дошел до вашего подъезда, то в этом случае необходимо обратиться в домоуправляющую компанию или ТСЖ.
Напомним, что горячие линии по вопросам теплоснабжения работают в каждой из районных администраций города, в домоуправляющих, ресурсоснабжающих компаниях и на платформе "Лобачевский".
Напомним, теплосетевой комплекс и источники "Теплоэнерго" переведены на зимний гидравлический режим.
Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил подготовку к отопительному сезону.
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