Участок дороги Кулебаки - Петров Мост в Навашине досрочно отремонтировали Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Навашине досрочно завершили ремонт более 19 км дороги Кулебаки - Валтово - Салавирь - Петров Мост. Как сообщает Минтранс Нижегородской области, работы проводились по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

Износ покрытия проезжей части превышал 90%. На дороге были ямы, выбоины, пучины, и проезд на легковых автомобилях занимал до полутора часов.

По данным подрядчика, на дороге шириной 3,5 до 5 метров сделали водопропускные отводы и завезли грунт, расчистили обочины от растительности и укрепили их на полметра с каждой стороны. Также подрядчик уложил два слоя асфальтобетонное покрытие. В следующем году планируется отремонтировать еще один участок этой дороги протяженностью более 17 км. Таким образом она полностью будет приведена в нормативное состояние.

В общей сложности в этом году в Навашинском городском округе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтировали около 36 км дорог. Стоимость работ составила 620 млн рублей.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что ремонт участка арзамасской трассы завершился в Нижегородской области.