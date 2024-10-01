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Общество

Участок дороги Кулебаки - Петров Мост в Навашине досрочно отремонтировали 

04 октября 2024 14:55  [117] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Навашине досрочно завершили ремонт более 19 км дороги Кулебаки - Валтово - Салавирь - Петров Мост. Как сообщает Минтранс Нижегородской области, работы проводились по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

Износ покрытия проезжей части превышал 90%. На дороге были ямы, выбоины, пучины, и проезд на легковых автомобилях занимал до полутора часов.

По данным подрядчика, на дороге шириной 3,5 до 5 метров сделали водопропускные отводы и завезли грунт, расчистили обочины от растительности и укрепили их на полметра с каждой стороны. Также подрядчик уложил два слоя асфальтобетонное покрытие. В следующем году планируется отремонтировать еще один участок этой дороги протяженностью более 17 км. Таким образом она полностью будет приведена в нормативное состояние.

В общей сложности в этом году в Навашинском городском округе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтировали около 36 км дорог. Стоимость работ составила 620 млн рублей.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". 

Ранее сообщалось, что ремонт участка арзамасской трассы завершился в Нижегородской области.

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Теги:
Дороги Нацпроект Ремонтные работы
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