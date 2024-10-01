Более 40 ОКН в Нижнем Новгороде переданы в госсобственность за последние 4 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Комиссия городской Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям под председательством Кирилла Лазорина 17 октября рассмотрела вопрос о состоянии объектов культурного наследия, переданных в государственную собственность Нижегородской области для восстановления и реконструкции.

На заседании профильной комиссии присутствовали заместители председателя городской Думы Евгений Костин и Николай Сатаев.

Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Альмир Газизов рассказал депутатам, что за последние четыре года в собственность региона из муниципальной собственности переданы 44 объекта, 9 из которых находятся в оперативном управлении казенного предприятия "Дом.НН", 15 - переданы в качестве имущественного взноса АНО "АСИРИС", а 20 объектов – в частную собственность для восстановления за счет внебюджетных средств. Также представитель профильного министерства предоставил членам комиссии информацию о текущем состоянии и статусе каждого объекта.

"Задача по сохранению культурно-исторического облика Нижнего Новгорода решается в тесном взаимодействии всех заинтересованных сторон путем поиска инвесторов для реставрации ОКН и осуществления постоянного контроля целевого использования таких объектов. В части из них открываются общественные пространства, где-то появляются мини-отели, заведения общепита, офисы. Важно, что старинные здания реставрируются, восстанавливаются и вовлекаются в гражданский оборот, что, безусловно, является благом для города и горожан", – резюмировал Кирилл Лазорин.

Также он добавил, что остальные шесть вопросов повестки дня заседания были рабочими. Как правило, они рассматриваются комиссией в текущем режиме и потом выносятся на заседание городской Думы: предоставление квартир детям-сиротам, внесение изменений в нормативные документы об управлении и распоряжении муниципальным имуществом для приведения базы муниципальных НПА в соответствие с федеральным законодательством.