Специалисты регионального Минлесхоза доставили в ДНР трёх оленей Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Три пятнистых оленя доставлены из Нижегородской области в Донецкую Народную Республику в рамках сотрудничества лесных и охотничьих ведомств нижегородского Минлесхоза и комитета лесного и охотничьего хозяйства ДНР. Как сообщает пресс-служба правительства региона, одного самца и двух самок перевезли с соблюдением всех необходимых ветеринарных и экологических норм.

По данным министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Романа Воробьёва, перед отправкой олени прошли тщательную проверку состояния здоровья и успешно перенесли транспортировку.

"Теперь им предстоит адаптироваться к новому месту обитания, что станет важным шагом для улучшения биоразнообразия региона. Если животные здесь хорошо акклиматизируются, мы привезем еще. Например, эти пятнистые олени до сегодняшнего дня жили на территории одного из наших охотхозяйств, где животные сначала обитают в вольере, а после полной адаптации отправляются в естественную среду и пополняют животный мир нашего региона", - рассказал Роман Воробьёв.

Олени играют важную роль в поддержании экосистемы лесов и степей, способствуя естественному восполнению фауны. Проект по разведению этих животных на территории ДНР важен для восстановления и укрепления природного баланса региона. От боевых действий в регионе сильно пострадали леса и животный мир.

Председатель государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой Народной Республики Алексей Шебалков поблагодарил нижегородцев за помощь.

"Очень благодарны нижегородцам за их помощь! Ранее они привозили нам посадочный материал, сейчас доставили пятнистых оленей. У нас климат мягче, чем на нижегородской земле. Уверен, что оленям здесь будет комфортно", - сказал Алексей Шебалков.

Оленей назвали Андрей, Таня и Яна. На время акклиматизации животных поместили во временный вольер. После этого они будут выпущены в основной вольер площадью 64 га.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 1 октября открылся сезон охоты на косулю и бобра.