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Культура и отдых

Школа-фестиваль Леонида Лундстрема впервые пройдет в Нижнем Новгороде

23 октября 2024 12:06  [3] Культура и отдых

Фото: leolundstrem.com

В Нижнем Новгороде с 27 октября впервые пройдет школа-фестиваль Леонида Лундстрема.

Как сообщает АНО "Творческая мастерская Леонида Лундстрема", проект включает в себя концертную программу, творческие встречи, а также мастер-классы для молодых талантливых музыкантов региона. Школа-фестиваль проходит при поддержке правительства Нижегородской области.

Талантливую творческую молодежь Нижнего Новгорода и Нижегородской области в возрасте от 12 лет до 25 лет в эти дни ждет погружение в музыкальный образовательный марафон по нескольким направлениям: фортепиано, скрипка, альт и виолончель. Участники школы-фестиваля встретятся с профессионалами музыкальной индустрии, историками и общественными деятелями. Молодые нижегородцы получат возможность посетить мастер-классы, обменяться опытом и знаниями, а также найти новые пути для самовыражения и профессионального развития. Мастер-классы пройдут на базе детской школы искусств им. Д.Д. Шостаковича в Нижнем Новгороде.

Нижегородцы смогут посмотреть выступления музыкантов на ряде площадок областного центра: концертный центр "Пакгаузы", Нижегородская хоровая капелла им. Л.К. Сивухина, Дом губернатора в Нижегородском кремле, Нижегородское музыкальное училище им. М.А. Балакирева и другие. Нижний Новгород с творческими встречами и концертами посетят не только музыканты, но и общественные деятели, среди которых писатель и общественный деятель Захар Прилепин и культуролог, практикующий фольклорист Даниил Крапчунов.

"Для нас большая радость и честь приехать вместе с нашим головным образовательно-просветительским проектом именно в Нижний Новгород, одну из главных культурных столиц нашей необъятной Родины. Помимо выдающихся педагогов, которые будут давать мастер-классы талантливым детям, мы привезем в столицу закатов разнообразную программу, концерты классической музыки и лекции, встречи с выдающимися людьми. Искренне благодарны за личное участие и поддержку губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину. Ждем всех нижегородцев на наших открытых для посещения концертах", - отметил руководитель школы-фестиваля Петр Лундстрем.

Ранее сообщалось, что двадцать пять финалистов национального проекта "Родники" выступят на концерте в Нижнем Новгороде 4 ноября.

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Теги:
Концерты культура Музыка
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