Концерт участников первой творческой мастерской для героев СВО прошел в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Дом народного единства

Концерт участников первой творческой мастерской для героев специальной военной операции прошел в Доме народного единства в Нижнем Новгороде 23 октября. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

Работа творческой мастерской была организованна фондом "Защитники Отечества", при поддержке нижегородского писателя Захара Прилепина. Ее слушателями стали 30 ветеранов СВО из 19 регионов РФ, прошедших экспертный отбор. На концерте участники исполнили песни, представили литературные произведения и свои картины.

Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, обратившись по видеотрансляции к собравшимся, отметила, что традиционные ценности приобретают все большее значение.

"Их олицетворением являются ветераны СВО. Все чаще мы слышим голоса защитников Отечества и их родных в творчестве, общественной деятельности, политике. И задача наших героев проста - рассказать правду. От нас требуется создать для защитников Отечества условия, которые позволят им развивать другие навыки. На это нацелена работа первой творческой мастерской. Мы видим, что этот проект оказался успешным, поэтому мы будем создавать такие мастерские в разных регионах России", - рассказала Цивилева.

Руководитель департамента по патриотической работе фонда Любовь Солдаткина напомнила, что творческая мастерская началась с издания книги рассказов участников СВО под редакцией Захара Прилепина.

"Это был большой труд, мы со всей страны собрали истории участников боевых действий. На данный момент вышли два сборника, идет работа над третьим, однако мы бы хотели сделать так, чтобы участники СВО стали самостоятельными писателями", - сказала Солдаткина.

Участник СВО из Владимира Валерий Архипов на концерте исполнил песню.

"Первую свою песню я написал в блиндаже, вернувшись с боевого задания. Она про саперов. Сначала родились строки, а потом уже была к стихам написана музыка", - рассказал военнослужащий.

Еще один участник творческой мастерской, ветеран СВО Ринат Балтаев приехал в Нижний Новгород из Астрахани. До СВО он был детским тренером по боксу. На концерте он представил рисунки в плакатном стиле.

"Я жил при СССР, и патриотическое воспитание было привито у меня с детства, с пионерских лагерей. Поэтому я на СВО пошел по зову сердца в начале 2023 года", - сообщил Балтаев.

Третий участник спецоперации, нижегородец Юрий Головин раньше работал журналистом. Он представил на концерте рассказ о работе кинологов, который затем вошел в сборник.

"Мне хотелось показать переживания людей в своих рассказах не сухим языком пресс-релиза, а о том, что они чувствуют и думают. В творческой мастерской я познакомился с экспертами и специалистами, но и с другими участниками СВО, которые тоже пишут рассказы", - поделился нижегородец.

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