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Общество

Более 540 млн рублей направят на строительство инфраструктуры в нижегородской ОЭЗ "Кулибин"

23 октября 2024 18:26  [114] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин внес в Заксобрание проект поправок в бюджет Нижегородской области на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Поправки, в частности, предполагают выделение из областного бюджета 545,2 млн рублей на создание сетей телекоммуникаций, распределительных электросетей и локальных очистных сооружений на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске.

Средства будут выделены в рамках постановления правительства РФ №1704.

"Этот механизм позволяет нам направлять средства на развитие транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры на территории Нижегородской области. Такая работа напрямую влияет на состояние инвестиционного климата, помогает инвесторам принять решение о реализации проектов", - рассказал Глеб Никитин.

Кроме того, из областного бюджета планируется выделить 433,9 млн рублей на субсидии аграриям для компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам. Еще 250 млн рублей будет заложено на выплату субсидии Нижнему Новгороду для содержания общественных пространств, в том числе благоустроенных по нацпроекту "Жилье и городская среда".

После принятии поправок депутатами Заксобрания региона доходы и расходы бюджета будут увеличены на 3,6 млрд рублей – до 333,07 млрд рублей и 384,9 млрд рублей соответственно.

Напомним, территорию нижегородской ОЭЗ "Кулибин" планируется увеличить в 8 раз.

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Теги:
Бюджет Промышленность
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