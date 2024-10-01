Новое здание для нижегородского минспорта хотят купить за 159 млн рублей Общество

Министерство спорта региона планирует съехать из офиса на стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщает "Коммерсант-Приволжье" со ссылкой на главу нижегородского минспорта Дмитрия Кабайло.

Министерство земельных и имущественных отношений региона намерено выкупить у ПАО "Ростелеком" офисное здание на улице Карла Маркса, 19а в Нижнем Новгороде за 159 млн рублей. Ранее в этом здании располагался общий центр обслуживания "Ростелекома".

В офис на Карла Маркса планируется перевезти как само министерство, так и шесть его подведомственных организаций, которые сейчас арендуют площади для работы.

"Сейчас министерство арендует помещения на стадионе "Нижний Новгород". Это неудобно для работы, так как на территории стадиона пропускной режим. Невозможно принять людей, невозможно работать, когда на стадионе проходят матчи и другие мероприятия", - пояснил Кабайло.

В случае с переездом в другое здание министерство спорта и его подведомственны учреждения перестанут арендовать помещения, и все сотрудники передут в одно место. Помимо этого, в здании на улице Карла Маркса сможет разместиться создаваемое в Нижегородской области АНО "Центр управления и развития спорта".

Напомним, соседнее бывшим общим центр обслуживания "Ростелекома" здание на улице Карла Маркса в Нижнем Новгороде снесут за 6 млн рублей.