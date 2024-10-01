Режим работы реверсивной полосы изменили на Борском мосту
Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 октября 2024 12:24  [4] Тепловые сети в Кстове проверят красителем "Уранин А"
24 октября 2024 12:06  [68] Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
24 октября 2024 11:41  [127] Новое здание для нижегородского минспорта хотят купить за 159 млн рублей
24 октября 2024 11:22  [115] Дзержинские депутаты обсудили вопрос содержания школьных стадионов
24 октября 2024 11:10  [130] Еще трех "новых граждан РФ" поставили на воинский учет в Нижегородской области
24 октября 2024 10:59  [135] Доля современных новостроек в доле жилья Нижнего Новгорода составляет 1%
24 октября 2024 10:38  [327] Новую трассу проложат от Казанского шоссе до улицы Ивлиева в Нижнем Новгороде
24 октября 2024 10:10  [149] Временные ограничения движения введут на участке улицы Бурнаковской в Нижнем Новгороде
24 октября 2024 09:28  [167] Ограничить сбор персональных данных предложили в России
24 октября 2024 08:47  [175] Объём ипотечного кредитования в России за год сократился на 66%
Общество

Новое здание для нижегородского минспорта хотят купить за 159 млн рублей

24 октября 2024 11:41  [127] Общество

Министерство спорта региона планирует съехать из офиса на стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщает "Коммерсант-Приволжье" со ссылкой на главу нижегородского минспорта Дмитрия Кабайло.

Министерство земельных и имущественных отношений региона намерено выкупить у ПАО "Ростелеком" офисное здание на улице Карла Маркса, 19а в Нижнем Новгороде за 159 млн рублей. Ранее в этом здании располагался общий центр обслуживания "Ростелекома".

В офис на Карла Маркса планируется перевезти как само министерство, так и шесть его подведомственных организаций, которые сейчас арендуют площади для работы.

"Сейчас министерство арендует помещения на стадионе "Нижний Новгород". Это неудобно для работы, так как на территории стадиона пропускной режим. Невозможно принять людей, невозможно работать, когда на стадионе проходят матчи и другие мероприятия", - пояснил Кабайло.

В случае с переездом в другое здание министерство спорта и его подведомственны учреждения перестанут арендовать помещения, и все сотрудники передут в одно место. Помимо этого, в здании на улице Карла Маркса сможет разместиться создаваемое в Нижегородской области АНО "Центр управления и развития спорта".

Напомним, соседнее бывшим общим центр обслуживания "Ростелекома" здание на улице Карла Маркса в Нижнем Новгороде снесут за 6 млн рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аренда Недвижимость
Поделиться:
Новости по теме
21 февраля 2024 17:29  [1376] Строительство нового футбольного поля с подогревом около ФОКа "Мещерский" начнется в феврале
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph