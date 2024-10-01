Интервальное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС 24-25 октября Общество

Интервальное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС в Городецком районе с 24 на 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС".

Ограничение вводится из-за проведения работ по реконструкции переправы. В частности, будет производиться демонтаж бетонного основания дорожного полотна.

Согласно информации, в период с 21:00 24 октября до 6:00 25 октября движение через автодорожный мост организуют интервалами: до 90 минут перекрытия через каждые 30 минут.

Напомним, внеплановый ремонт начался на мосту Нижегородской ГЭС в Городецком районе в апреле.

Также сообщалось, что с января на этом мосту было введено ограничение для движения большегрузов.