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Общество

ВЭБ озвучил дальнейшие планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде

29 октября 2024 10:48  [116] Общество

Модернизация трамвайного движения в Нижнем Новгороде идёт с опережением графика, сообщает пресс-служба ВЭБ.

К настоящему времени уже заменено 58 км одиночных путей - в том числе в заречной части города построено почти 35 км путей, а в нагорной части - более 22,5 км. Кроме того, уже поставлено 60 вагонов "МиНиН".

Так, в марте 2024 года по новым рельсам пошли трамваи по Сормовскому кольцу, а в июне запущено движение от Мызы до площади Лядова по маршруту №5. На городском кольце (трамвайный маршрут №2) подрядчик завершил замену рельсов на участке от улицы Пискунова до поворота на улицу Ошарскую и заканчивает монтаж контактной сети. После завершения работ на этом участке запустят трамваи.

В ВЭБ озвучили план работ до 2026 года: поставить 170 новых трамваев, реконструировать 15 тяговых подстанций и 3 депо, обновить 149,3 км трамвайных путей, 39 из них - по технологии "бесшумные рельсы".

После завершения всех работ, как ожидается, пассажиропоток увеличится на 82,5% - до 45,1 млн пассажиров в 2028 году, а средняя скорость трамваев возрастет на 45% - до 18,4 км/ч. Кроме того, модернизация трамвайного движения уменьшит количество пробок и аварий, а также улучшит экологию в регионе.

Напомним, в 2022 году правительство РФ одобрило модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде при поддержке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.  Концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде было подписано с ООО "Экологические проекты".

Приволжская столица станет первым городом России, в котором заменят 100% трамвайных путей по концессии - это самый масштабный проект по обновлению городского электротранспорта в стране.

В Нижнем Новгороде в рамках данной программы будут обновлены инфраструктура и подвижные составы общественного транспорта: заменены трамвайные пути, закуплены новые трамвайные вагоны, электробусы, построены зарядные станции и создан единый центр мониторинга и управления транспортной системы.

Для реализации проекта в Нижнем Новгороде ВЭБ.РФ предоставил городу 1,3 млрд рублей, из них 888,7 млн направлено на закупку подвижного состава, 431,2 млн - на оплату за уже выполненные строительные работы. Всего для реализации проекта ВЭБ предоставил более 3,7 млрд рублей, включая транш из средств Фонда национального благосостояния.

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Теги:
ВЭБ.РФ Общественный транспорт Трамвай
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