Более 50 млн рублей похитили аферисты у нижегородцев за прошедшую неделю Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Свыше 50 млн рублей украли мошенники у нижегородцев за неделю. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, чаще всего мошенники использовали схемы: "Звонок от службы безопасности банка", "Предложение дополнительного заработка" и "Срок действия вашей сим-карты скоро закончится".

Всего от действий злоумышленников потерпевшие потеряли более 51 млн рублей.



Так, жителю Семенова позвонил неизвестный и сообщил ему о сомнительных операциях по банковскому счету. Испугавшись за свои деньги, мужчина перевел через банкоматы в городах Семенов и Бор на продиктованные мошенником счета около 4 млн рублей личных сбережений. Также потерпевший оформил кредит в разных банках в размере почти 1,3 млн рублей. Общая сумма материального ущерба составила более 5 млн рублей.

Другой случай произошел в Нижнем Новгороде. В социальной сети нижегородцу поступило предложение увеличить доход путем инвестирования на финансовых рынках. Мужчина получил в мессенджере инструкции от лжепредставителя инвестиционной компании и переводил деньги на различные брокерские счета. Таким образом он совершил 22 онлайн-транзакции на общую сумму около 250 тысяч рублей. Не получив доход, молодой человек понял, что был обманут.

Еще один случай зафиксирован на территории города Балахны. Женщине позвонили якобы представители оператора сотовой связи, которые убедили её в необходимости продлить договор по оказанию услуг связи, после чего потерпевшая продиктовала коды из смс-сообщений. Затем женщине сообщили, что на ее имя неизвестные собираются оформить кредиты из-за взлома личного кабинета на портале "Госуслуг", и чтобы этого избежать, необходимо перевести сбережения на безопасные счёта. Пенсионерка несколько дней ездила в Нижний Новгород и в разных банках обналичивала сбережения со своего счёта и переводила деньги мошенникам. В общей сложности за две недели нижегородка перевела преступникам около 3 млн рублей, из которых большая часть денег была взята в кредит.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пресечена незаконная банковская деятельность.