Пенсионерка оформила кредит и перевела все деньги на счета мошенников Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Жительница Нижнего Новгорода стала очередной жертвой дистанционных мошенников.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 62-летней местной жительнице поступило сообщение с аккаунта бывшего руководителя, в котором говорилось, что с женщиной свяжутся сотрудники правоохранительных органов по важному вопросу.

После чего женщине действительно позвонил неизвестный, который представился сотрудником спецслужб. Мужчина предупредил нижегородку, что злоумышленники пытаются оформить на неё кредит. Чтобы отменить операцию, пенсионерку убедили взять кредиты в других банках города и перевести деньги на якобы безопасный счёт.

Женщина пошла на поводу у злоумышленников, оформила кредит на 800 тысяч рублей и перевела их на указанные счета. После этого аферисты перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что около 2,5 млн рублей украли мошенники у 71-летнего нижегородца.