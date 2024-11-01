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Общество

Более 60 памятников отреставрируют к 80-летию Победы в ВОВ в Нижнем Новгороде

05 ноября 2024 14:20  [75] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 60 памятников отреставрируют к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Нижнем Новгороде. Как сообщает городской департамент благоустройства, подготовка к юбилейной дате по поручению мэра Юрия Шалабаева началась уже в этом году.

По данным директора департамента благоустройства Елены Пеговой, ремонт памятных мест, посвященных Победе в ВОВ, проводится течении года с использованием средств бюджета разного уровня. Так, некоторые мемориалы уже отреставрированы в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Кроме того, на обустройство и восстановление памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне, выделен 91 млн рублей. По разным программам в Нижнем Новгороде будет отреставрировано 63 памятника.

Работы по ремонту памятных мест проводятся во всех районах Нижнего Новгорода. Например, в Московском районе будут отремонтированы пять памятных мест. Ремонтные работы на мемориале и монументе Славы на улице Чаадаева близятся к завершению. Подрядчик полностью переложил мозаичное панно, сохранив прежний рисунок – орден Славы и развевающиеся знамёна.

Кроме того, в  Московском районе у школы №115 восстановили мемориал Славы Герою Советского Союза танкисту-генералу Василию Клюеву и работникам эвакогоспиталя №2808. Здесь выполнили новую облицовку стены, постамента. Подкрасили танку и нанесли антикоррозийный грунт-эмаль.Также здесь установили мемориальную табличку с указанием, что каждый 4-ый танк во время Великой Отечественной войны произведен в Нижнем Новгороде.

Помимо этого, в Московском районе обновили памятный знак Герою Советского Союза – маршалу Василию Казакову на пересечении Московского и Сормовского шоссе. На объекте поменяли гранитные плиты вокруг памятника и привели в порядок тротуар из брусчатки. Продолжается ремонт мемориала на площади Героев и Обелиска Погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Березовая Пойма.

Ранее сообщалось, что советскую мозаику "Выше, быстрее, сильнее" восстановили в Нижнем Новгороде.

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Теги:
ВОВ Памятники
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