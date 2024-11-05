Нижегородские архивы рассекретили 244 архивных дела Общество

Фото: Комитет по делам архивов Нижегородской области

Региональная межведомственная экспертная комиссия по рассекречиванию архивных дел (документов) сняла гриф секретности с 244 архивных дел. Как сообщает, Комитет по делам архивов Нижегородской области, заседание прошло с участием заместителя губернатора Петра Банникова.

Согласно сообщению, комиссия решила рассекретить документацию одного из оборонных предприятий города Горького за 1955-1964 годы, а также материалы, которые связаны с работой в Горьковской области в годы Великой Отечественной войны, с восстановлением народного хозяйства в первые послевоенные годы и его развитием в 1963-1964 годах.

Например, грифы сняты с документов, которые хранятся в Государственном общественно-политическом архиве Нижегородской области и Центральном архиве Нижегородской области. Это статотчеты Горьковского авиационного производственного объединения им. С. Орджоникидзе за 1955-1964 годов, документы отделов Горьковского обкома ВКП(б)-КПСС лесной, топливной, химической и тяжелой промышленности, машиностроения, водного транспорта, строительства, городского хозяйства и др.

По словам Петра Банникова, рассекреченные документы имеют научную и социокультурную значимость.

Напомним, что в нижегородские архивы поступила новая техника для оцифровки документов - планетарные (книжные) сканеры отечественного производства.