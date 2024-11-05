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Общество

Схема движения транспорта изменится на перекрестке проспектов Ленина и Кирова 

08 ноября 2024 16:10  [150] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На перекрестке проспектов Ленина и Кирова в Нижнем Новгороде изменится схема дорожного движения. Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, регулировать транспортные потоки на перекрестке будет новый светофор. Данное решение удалось воплотить, в том числе, благодаря расширению дороги с двух до трех полос.

По данным МКУ "Центр организации дорожного движения" раньше, чтобы повернуть налево с проспекта Кирова на проспект Ленина, необходимо было  сначала повернуть направо, перестроиться через две полосы и только потом повернуть налево на проспект Ленина. Такие маневры делали этот участок дороги потенциально опасным.

После начала полноценной работы светофора это будет просто классический перекресток и, таким образом, город избавится от конфликтной точки, которая была на данном участке. Осуществлять выезд с пр. Кирова на пр. Ленина станет намного удобнее.

На данный момент выполнено примерно 95% работ на объекте, осталось установить дорожные знаки и выполнить благоустройство.

Все изменения в организации дорожного движения на данном участке вступят в силу в ближайшее время. Специалисты просят нижегородцев быть предельно внимательными и следовать сигналам светофора и требованиям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что двустороннее движение транспорта введут с 21 ноября на участке улицы Красносельской.

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Теги:
Автозаводский район Городское хозяйство Транспорт
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